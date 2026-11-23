Белорусский производитель сборного железобетона выходит на рынок России
В Петербурге компания ведет переговоры о строительстве детского сада на 110 мест
Минское ООО «СБК — Современные бетонные конструкции» выводит на российский рынок свою технологию строительства из железобетонных конструкций. В Петербурге компания ведет переговоры о строительстве детского сада на 110 мест в Зеленогорске.
Как сообщила журналистам директор ООО «СБК — Современные бетонные конструкции» Татьяна Бигун, ожидается, что на первом объекте в Петербурге компания выполнит шеф-монтаж дошкольного образовательного учреждения по технологии префаб-монолит — гибридной технологии, сочетающей элементы монолитного строительства и использование заводских железобетонных конструкций. Компания собирается применять в России свой стандарт строительства, позволяющий сооружать социальные объекты за несколько месяцев. Сроки и стоимость проекта под Петербургом не разглашаются до заключения соглашения с заказчиком. Приступить к возведению соцобъекта планируется в следующем году.
В Аксае Ростовской области уже в этом году компания начнет сооружать школу на 1000 мест.
Завод СБК в Минске действует с 2014 года, в 2019 году предприятие вошло в состав девелоперской группы «А100», одного из крупнейших застройщиков Белоруссии. Мощность производства предприятия составляет 100 тыс. кв. м железобетонных конструкций в год.