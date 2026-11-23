Как сообщила журналистам директор ООО «СБК — Современные бетонные конструкции» Татьяна Бигун, ожидается, что на первом объекте в Петербурге компания выполнит шеф-монтаж дошкольного образовательного учреждения по технологии префаб-монолит — гибридной технологии, сочетающей элементы монолитного строительства и использование заводских железобетонных конструкций. Компания собирается применять в России свой стандарт строительства, позволяющий сооружать социальные объекты за несколько месяцев. Сроки и стоимость проекта под Петербургом не разглашаются до заключения соглашения с заказчиком. Приступить к возведению соцобъекта планируется в следующем году.