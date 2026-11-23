Уфа победила в двух номинациях Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2026. Как сообщил глава администрации Уфы Рустам Шарипов в соцсетях, проект «Дни красоты в Уфе» признан лучшим туристическим событием в гибридном формате. Проект включал в себя специализированную выставку, а также XXV открытый городской конкурс индустрии красоты и здоровья под названием «Золотая куница».