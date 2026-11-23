Продление метро до «Каменки» лидирует в списке самых дорогих строек Петербурга
Продление Невско-Василеостровской линии метро от «Беговой» до «Каменки» станет самой капиталоемкой стройкой Петербурга в 2027 году. Согласно проекту Адресно-инвестиционной программы, на объект планируют направить 22,5 млрд рублей — это абсолютный лидер по финансированию среди всех городских строек, сообщил «Деловой Петербург».
На втором месте — проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала — 1» с депо «Красносельское» (13 млрд рублей). Третью строчку занимает концессия на ШМСД от Витебского проспекта до КАД — 11,96 млрд рублей. Далее — развязка в створе Пороховской улицы (4,99 млрд рублей) и первый этап Южной широтной магистрали (3,01 млрд рублей).
Инженер-исследователь метро Дмитрий Графов в беседе с изданием объясняет «лидерство» продления метро до Каменки в этом списке объективными причинами: участок ближе всех к сдаче, котлованы уже закреплены, проходка перегонного тоннеля закончена.
За оставшиеся 2–2,5 года здесь нужно провести довольно материалоемкие работы по оснащению станций и тоннелей. Речь идет о кабельных линиях, подстанции, вентиляции, водоотводе, отделке и дорогих эскалаторах.