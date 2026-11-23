На втором месте — проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала — 1» с депо «Красносельское» (13 млрд рублей). Третью строчку занимает концессия на ШМСД от Витебского проспекта до КАД — 11,96 млрд рублей. Далее — развязка в створе Пороховской улицы (4,99 млрд рублей) и первый этап Южной широтной магистрали (3,01 млрд рублей).