Государственный долг Астраханской области снизился до 18,37 млрд руб. По обновленным данным Министерства финансов РФ на 1 ноября 2026 года, за месяц показатель сократился на 0,66 млрд руб. — с 19,03 млрд руб. в начале месяца. Обязательства региона полностью состоят из бюджетных кредитов.