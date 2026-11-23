Астраханская область опустилась на 65-е место по объему госдолга
При этом он сократился на 0,66 млрд рублей
Государственный долг Астраханской области снизился до 18,37 млрд руб. По обновленным данным Министерства финансов РФ на 1 ноября 2026 года, за месяц показатель сократился на 0,66 млрд руб. — с 19,03 млрд руб. в начале месяца. Обязательства региона полностью состоят из бюджетных кредитов.
Задолженность муниципальных образований региона также уменьшилась. За последний месяц она сократилась на 0,29 млн руб. и составила 312,78 млн руб. Структура долга полностью включает банковские кредиты.
Астраханская область за месяц опустилась на три места среди субъектов РФ по объему государственного долга и заняла 65-ю строчку.