По подозрению в преступлении задержан 38-летний сожитель погибшей. По версии следствия, в воскресенье, 22 ноября, между ней и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры фигурант множество раз ударил сожительницу по голове и туловищу, в результате чего жертва скончалась на месте.