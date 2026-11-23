На востоке Оренбуржья расследуют убийство на почве ревности
Жертвой преступления стала женщина
Следователи СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело об убийстве 35-летней женщины в Кувандыке. Ранее было обнаружено ее тело с признаками криминальной смерти, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По подозрению в преступлении задержан 38-летний сожитель погибшей. По версии следствия, в воскресенье, 22 ноября, между ней и мужчиной произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры фигурант множество раз ударил сожительницу по голове и туловищу, в результате чего жертва скончалась на месте.
Следователи осмотрели место трагедии и изъяли вещественные доказательства. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.