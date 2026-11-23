Над Пензенской областью ночью сбили два беспилотника
Разрушения не зафикcированы
Ночью над Пензенской областью силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы уничтожили два беспилотника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своих соцсетях глава региона Олег Мельниченко.
Режим беспилотной опасности в регионе был введен 22 ноября в 22:59. В 00:40 над регионом закрыли воздушное пространство. Ограничения и беспилотную опасность сняли в 07:22 сегодня, 23 ноября.
Глава региона напомнил о запрете фото- и видеосъемки обломков сбитого БПЛА. При их обнаружении необходимо позвонить по телефону 112 и вызвать специалистов.