Больница в Тихвине разорвала договор с подрядчиком на 160 млн рублей
Петербургская компания «Клиникал Ресеч Консалтинг» (КРК) лишилась контракта на капитальный ремонт больницы в Тихвине. Теперь УФАС решает, не пора ли подрядчику пополнить черный список поставщиков, сообщил «Деловой Петербург».
Конкурс на первый этап работ провели еще в конце 2021 года. Подряд почти за 160 млн рублей достался КРК. Закончить ремонт планировали к концу 2024-го, но срок продлили до 31 мая 2026 года. В конце октября нынешнего года заказчик — Тихвинская межрайонная больница им. А. Ф. Калмыкова — в одностороннем порядке расторг договор.
Из текста отказа следует, что в мае и июне у подрядчика раз за разом фиксировали одно и то же: ремонт не завершен, работы не ведутся, рабочих на объекте нет. Проверки в июле и сентябре показали, что дело движется «очень медленно». Вдобавок ко всему не был погашен авансовый платеж, предусмотренный дополнительным соглашением.