Из текста отказа следует, что в мае и июне у подрядчика раз за разом фиксировали одно и то же: ремонт не завершен, работы не ведутся, рабочих на объекте нет. Проверки в июле и сентябре показали, что дело движется «очень медленно». Вдобавок ко всему не был погашен авансовый платеж, предусмотренный дополнительным соглашением.