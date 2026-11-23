В Петербурге из жилого дома на Бухарестской спасатели эвакуировали 20 человек
Пострадавших госпитализировали
На Бухарестской улице в понедельник утром, 23 ноября, тушили пожар в квартире. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горела обстановка на площади 30 кв. метров.
Из опасной зоны спасатели эвакуировали 20 человек. Пожар удалось полностью ликвидировать примерно за 40 минут.
В пресс-службе рассказали, что в результате возгорания пострадали два человека. В больницу доставили мужчину и женщину.