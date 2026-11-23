В отставку подал председатель арбитражного суда Омской области
Срок его полномочий истекает только в 2030 году
Заявление о прекращении полномочий подал глава арбитражного суда Омской области Евгений Поликарпов. Оно будет рассмотрено сегодня, 23 ноября, на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Отметим, что срок полномочий Евгения Поликарпова истекает только в апреле 2030 года.
Евгений Поликарпов в 1993 году окончил Омский государственный университет. В марте 2018 года по указу президента РФ занял пост председателя омского арбитражного суда, в апреле 2024 года переназначен на эту должность еще на 6 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.