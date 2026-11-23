Евгений Поликарпов в 1993 году окончил Омский государственный университет. В марте 2018 года по указу президента РФ занял пост председателя омского арбитражного суда, в апреле 2024 года переназначен на эту должность еще на 6 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи.