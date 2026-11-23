Неделя в Петербурге начнется со снега с дождем
Понедельник, 23 ноября, в Санкт-Петербурге будет пасмурным. Весь день в городе на Неве ожидается слабый снег с дождем.
Днем воздух, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», прогреется до +1 градуса. Ночью температура опустится до нуля градусов.
Ветер будет слабым, с порывами до 4 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Самая высокая температура воздуха 23 ноября была зафиксирована в 1926 году. Тогда воздух прогрелся до +7,6 градуса.
Самым холодным этот день был в 1890 году. Тогда температура составила –17,4 градуса.