Уровень дохода на душу населения в регионе по итогам 2-го квартала 2026 года составил 57,8 тыс. руб. в месяц. Лидером по этому показателю в стране стал Чукотский автономный округ (251,9 тыс. руб.). В среднем по России этот показатель составил 76,7 тыс. руб.