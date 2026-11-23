Челябинская область оказалась на 53-м месте в России по уровню доходов населения
Показатели региона ниже среднероссийских
Челябинская область занимает 53-ю позицию среди регионов России по уровню среднедушевого дохода населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный рейтинг.
Уровень дохода на душу населения в регионе по итогам 2-го квартала 2026 года составил 57,8 тыс. руб. в месяц. Лидером по этому показателю в стране стал Чукотский автономный округ (251,9 тыс. руб.). В среднем по России этот показатель составил 76,7 тыс. руб.
По соотношению среднедушевого дохода населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг Челябинская область оказалась на 43-й позиции в рейтинге (коэффициент — 2,41). Лидером в стране по этому показателю стал Ямало-Ненецкий АО (6,28), среднероссийский показатель также выше челябинского — 2,71.