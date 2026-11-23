За помещение в здании на Комсомольском проспекте общей площадью 6,8 тыс. кв. м Росимущество собирается выручить не менее 287,4 млн руб.— такова стартовая цена на торгах. Размер шага аукциона — 14,3 млн руб., размер задатка для желающих поучаствовать — 57,5 млн руб. Срок подачи заявок — до 26 ноября, аукцион пройдет 30 ноября этого года.