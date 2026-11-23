В Челябинске в пятый раз продается комплекс «Галактика развлечений»
Цена актива, изъятого у членов ОПГ,— 287,4 млн рублей
Росимущество в пятый по счету раз выставило на торги помещение, в котором располагался некогда один из самых известных развлекательных комплексов Челябинска «Галактика развлечений». Объявление о назначении аукциона появилось на портале ГИС «Торги».
За помещение в здании на Комсомольском проспекте общей площадью 6,8 тыс. кв. м Росимущество собирается выручить не менее 287,4 млн руб.— такова стартовая цена на торгах. Размер шага аукциона — 14,3 млн руб., размер задатка для желающих поучаствовать — 57,5 млн руб. Срок подачи заявок — до 26 ноября, аукцион пройдет 30 ноября этого года.
Несколько предыдущих попыток продать помещение, входившее в число активов, изъятых в доход государства у членов ОПГ «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России), оказались безуспешными. Тем не менее начальная цена на объект не снижена.