Самарская область стала фактически лидером как по числу изменений региональных выплат в 2026 году, так и по их «глубине». Еще в 2025 году регион предлагал одну из самых больших на тот момент региональных выплат — 3,6 млн руб. В 2026 году подъемные рекрутам пересматривались пять раз. В январе самарские новобранцы-контрактники могли рассчитывать на 1,1 млн руб. выплат, но в феврале эту сумму удвоили до 2,2 млн, а в мае уменьшили до 1,8 млн руб. Размер выплат в этом году уменьшался еще трижды: в июле — до 1,4 млн, в августе — до 1 млн и с 1 декабря 2026 года — до 400 тыс. руб.