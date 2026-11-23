«Ъ» проследил, как в регионах менялись единовременные выплаты для рекрутов
Самарские власти с декабря 2026 года снизили с 1 млн до 400 тыс. руб. единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны. Для области это уже пятое изменение доплат за один год. Между тем в некоторых регионах, например на Камчатке и в Ленинградской области, региональные выплаты новобранцам повышали, а в Карелии в ноябре в рамках временной акции подняли их впятеро. “Ъ” решил выяснить, как менялся размер доплат в других субъектах федерации за последний год.
Самарская область стала фактически лидером как по числу изменений региональных выплат в 2026 году, так и по их «глубине». Еще в 2025 году регион предлагал одну из самых больших на тот момент региональных выплат — 3,6 млн руб. В 2026 году подъемные рекрутам пересматривались пять раз. В январе самарские новобранцы-контрактники могли рассчитывать на 1,1 млн руб. выплат, но в феврале эту сумму удвоили до 2,2 млн, а в мае уменьшили до 1,8 млн руб. Размер выплат в этом году уменьшался еще трижды: в июле — до 1,4 млн, в августе — до 1 млн и с 1 декабря 2026 года — до 400 тыс. руб.
Неоднократно пересматривался объем финансовой поддержки контрактников и в Санкт-Петербурге. В январе ее размер увеличили с 2,1 млн до 2,6 млн руб., в феврале — до 3,6 млн руб. (и еще 600 тыс. руб. соцвыплат можно было получить «при трудоустройстве на предприятие Санкт-Петербурга, предложенное в информационном пункте при заключении контракта»). В октябре власти уменьшили выплату до 1 млн руб., отказавшись от доплат за «трудоустройство», но оставили «подъемные» в 3,5 млн руб. «при заключении контракта в беспилотные войска». В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга “Ъ” заявили, что в конце октября местные выплаты снизили еще раз, причем для всех категорий,— до 400 тыс. руб. Причины такого решения в Смольном не привели, сославшись на гриф «для служебного пользования» документа об уменьшении выплат.