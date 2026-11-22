Саратовский «Кристалл» разгромил «Челмет» в гостевом матче в Челябинске
Игра завершилась со счетом 5:1
Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» 21 ноября выиграл на выезде у челябинского «Челмета» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Игра во Дворце спорта «Юность» закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Давид Басин открыл счет в первом периоде, во втором Иван Ларичев его удвоил. В третьем отрезке Никита Червонцев забросил две шайбы, еще один гол на счету Даниила Конькина. Челябинцы ответили одним точным броском.
Червонцев после дубля вернулся в тройку лучших бомбардиров лиги. «Кристалл» впервые обыграл «Челмет» почти за 11 лет.