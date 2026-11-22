СК проверит нарушение жилищных прав семьи из аварийного дома в Астрахани
Суд обязал предоставить жилье еще в марте, но решение до сих пор не исполнено
Проверку по обращению астраханца о нарушении жилищных прав его семьи поставили на контроль в центральном аппарате СК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю астраханского следственного управления доложить о ходе и результатах проверки, а также о мерах по реализации права семьи на благоустроенное жилье.
Мужчина обратился к в Информационный центр по поводу многоквартирного дома 1977 года постройки на ул. Советской Гвардии в Трусовском районе. В 2020 году здание, в котором живут заявитель и его трехлетний сын, признали аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на вступившее в силу в марте решение суда, благоустроенное жилье семье так и не предоставили.
Также в частично расселенном здании неустановленные лица демонтируют окна, двери и радиаторы, из-за чего в доме нет теплоснабжения. Процессуальную проверку организовали в СУ СКР по Астраханской области.