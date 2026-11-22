Мужчина обратился к в Информационный центр по поводу многоквартирного дома 1977 года постройки на ул. Советской Гвардии в Трусовском районе. В 2020 году здание, в котором живут заявитель и его трехлетний сын, признали аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на вступившее в силу в марте решение суда, благоустроенное жилье семье так и не предоставили.