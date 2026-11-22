Договор аренды подземного перехода действовал с сентября 2012 года. Муниципалитет безуспешно пытался аннулировать соглашение еще в 2020 году, а в мае 2023 года МКУ «ЭВИС» направило новый иск в Арбитражный суд Челябинской области. Судебная экспертиза подтвердила факт ухудшения состояния конструкций и отсутствие необходимого капремонта. В апреле 2026 года арбитраж расторг аренду, а в июле 2026 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИстейтАвто» в равных долях (по 50%) являются Алексей Караманов и депутат Госдумы VII созыва Андрей Барышев, должность директора занимает Наталья Елушова.