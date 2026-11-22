В Челябинске переход у Теплотеха вернули мэрии после судов с «ИстейтАвто»
Подземный пешеходный переход на пересечении улицы Кирова и проспекта Победы возле Теплотехнического института в Челябинске окончательно вернулся под оперативное управление муниципалитета. Договор аренды с ООО «ИстейтАвто» расторгнут в судебном порядке. Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей» (МКУ «ЭВИС») приступило к противоаварийным работам для безопасной зимней эксплуатации объекта.
Арбитражный суд Уральского округа 13 ноября оставил без изменения судебные акты нижестоящих инстанций о досрочном расторжении договора аренды подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова в Челябинске (в районе Теплотехнического института). Кассационная жалоба арендатора, ООО «ИстейтАвто» (половина компании принадлежит экс-депутату Госдумы РФ Андрею Барышеву), оставлена без удовлетворения.
В кассационной жалобе «ИстейтАвто» просило отказать в иске, ссылаясь на проведенный в 2023 году локальный ремонт силами подрядчика ООО «Стройклассик» и заключение судебной экспертизы ООО «Дом XXI» (эксперт Сергей Понамарчук), указавшей на отсутствие дефектов на момент осмотра. Суд округа признал оценку доказательств нижестоящими судами правомерной, подчеркнув, что временные косметические работы не устраняют длящихся системных нарушений контракта, создающих угрозу сохранности муниципального имущества и безопасности граждан.
Сотрудники МКУ «ЭВИС» монтируют на ступенях сходов специальные противоскользящие коврики и обрабатывают открытые поверхности противогололедными материалами. Завершить эти мероприятия планируется в ближайшие дни. Проведение масштабного капитального ремонта запущенной инфраструктуры тоннелей намечено на лето следующего года.
Договор аренды подземного перехода действовал с сентября 2012 года. Муниципалитет безуспешно пытался аннулировать соглашение еще в 2020 году, а в мае 2023 года МКУ «ЭВИС» направило новый иск в Арбитражный суд Челябинской области. Судебная экспертиза подтвердила факт ухудшения состояния конструкций и отсутствие необходимого капремонта. В апреле 2026 года арбитраж расторг аренду, а в июле 2026 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИстейтАвто» в равных долях (по 50%) являются Алексей Караманов и депутат Госдумы VII созыва Андрей Барышев, должность директора занимает Наталья Елушова.