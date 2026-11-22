В Челябинской области бывший ГОК Юрия Антипова продают за 1,2 млрд рублей
Предприятие было закрыто еще в 2022 году, а затем национализировано
В рабочем поселке Магнитка Кусинского района Челябинской области выставили на продажу крупный имущественно-производственный комплекс обогатительного комбината. Начальная стоимость промышленного актива составляет 1,2 млрд руб. Соответствующее объявление опубликовано на популярной площадке объявлений.
Речь идет о производственной площадке единственной обогатительной фабрики в Кусинском районе — ООО «Метагломерат». Ранее предприятие входило в состав ПАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и вместе с остальными активами группы было изъято в доход государства у бывшего владельца Юрия Антипова. Производственная деятельность на объекте была остановлена в 2022 году, в настоящее время комплекс законсервирован и находится под круглосуточной охраной.
Общая территория комбината составляет 78 га (23 земельных участка находятся в долгосрочной аренде). В состав лота входят производственные цеха, линии дробления, измельчения, обогащения и складирования сырья, а также собственная железнодорожная инфраструктура из трех участков путей протяженностью 1,18 км. Среди основных объектов — корпус измельчения и сепарации (5,46 тыс. кв. м), агломерационный корпус (5,28 тыс. кв. м), грейферный склад (3,97 тыс. кв. м), корпуса обезвоживания (3,13 тыс. кв. м) и концентрации (2,98 тыс. кв. м), лаборатория и инженерные сети. В 2016 году на предприятии проводилась масштабная реконструкция под переработку хромовых руд.
В 2020 году у предприятия истек срок контракта на поставку хроморудного сырья между ЧЭМК и партнерами из Казахстана. Тогда руководство сократило около 200 сотрудников, а сам «Метагломерат» перевели на сезонный режим работы с неполной загрузкой мощностей вплоть до полной консервации в 2022 году.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», предприятие было изъято в пользу государства у бизнесмена Юрия Антипова в 2024 году вместе с другим движимым и недвижимом имуществом в ходе дела о неосновательном обогащении.