Общая территория комбината составляет 78 га (23 земельных участка находятся в долгосрочной аренде). В состав лота входят производственные цеха, линии дробления, измельчения, обогащения и складирования сырья, а также собственная железнодорожная инфраструктура из трех участков путей протяженностью 1,18 км. Среди основных объектов — корпус измельчения и сепарации (5,46 тыс. кв. м), агломерационный корпус (5,28 тыс. кв. м), грейферный склад (3,97 тыс. кв. м), корпуса обезвоживания (3,13 тыс. кв. м) и концентрации (2,98 тыс. кв. м), лаборатория и инженерные сети. В 2016 году на предприятии проводилась масштабная реконструкция под переработку хромовых руд.