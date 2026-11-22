Волгоградка взяла две золотых медали на чемпионате мира по дуатлону и акватлону
Соревнования прошли в Абу-Даби
Волгоградская спортсменка Валентина Рясова привезла две золотых медали чемпионата мира World Triathlon Multisport в Абу-Даби. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
На соревнованиях по акватлону госпожа Рясова первой прошла три этапа: бег на 2,7 км, заплыв на 1 км и еще 2,6 км бега. Спортсменка отыграла отставание после заплыва и финишировала первой с результатом 34 минуты 37 секунд. Разрыв со вторым местом составил три секунды.
Дмитрий Карпеев из Белореченска Краснодарского края и Валентина Рясова победили в смешанной эстафете по дуатлону. Команда РФ закончила гонку с результатом 1 час 18 минут 31 секунда.