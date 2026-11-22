Согласно документации, проект разделен на шесть этапов и должен быть полностью завершен к 31 декабря 2029 года. В перечень работ входят ремонт земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, замена покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, а также установка знаков и барьерного ограждения. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 декабря, итоги определения поставщика подведут 4 декабря 2026 года.