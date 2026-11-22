В Челябинской области отремонтируют дорогу на Касли за 648 млн рублей
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило электронный аукцион на капитальный ремонт участка автодороги Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли. Начальная цена контракта составляет 648,2 млн руб. Подрядчику предстоит обновить отрезок пути протяженностью более 10 км (со 125-го по 135-й км) на территории Нязепетровского муниципального округа. Финансирование работ предусмотрено из областного бюджета и распределено на три года, при этом победитель торгов сможет получить аванс в размере 30%.
Согласно документации, проект разделен на шесть этапов и должен быть полностью завершен к 31 декабря 2029 года. В перечень работ входят ремонт земляного полотна и слоев основания дорожной одежды, замена покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, а также установка знаков и барьерного ограждения. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 2 декабря, итоги определения поставщика подведут 4 декабря 2026 года.