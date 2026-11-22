Красноярская таможня добивается конфискации 54 устройств для добычи криптовалюты
Ответчиком по делу выступает дочерняя структура оператора майнинга BitRiver
Арбитражный суд Красноярского края принял к производству иск региональной таможни об обращении в федеральную собственность 54 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Ответчиком по делу выступает дочерняя структура крупнейшего российского оператора майнинга BitRiver — компания «Битривер-Север», зарегистрированная в Норильске, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 декабря. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к процессу привлечены территориальное управление Росимущества в Красноярском крае и ПАО «ГМК Норильский никель».
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Битривер-Север» зарегистрировано в Норильске в 2020 году и занимается обработкой данных и размещением информации. 95% компании принадлежит ООО «УК Битривер», еще 5% — физическому лицу Евгению Мишуку.
BitRiver объединяет группу из около 70 юридических лиц, в которую входят «УК Битривер», «Битривер Рус», «Крипто Лидер», «Битривер-А» и дата-центр «Вихоревка». По последним данным, компании принадлежало 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт с размещенным оборудованием в количестве свыше 175 тыс. единиц. Как ранее сообщал «Ъ», в настоящее время ведутся переговоры о смене собственника BitRiver.