BitRiver объединяет группу из около 70 юридических лиц, в которую входят «УК Битривер», «Битривер Рус», «Крипто Лидер», «Битривер-А» и дата-центр «Вихоревка». По последним данным, компании принадлежало 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт с размещенным оборудованием в количестве свыше 175 тыс. единиц. Как ранее сообщал «Ъ», в настоящее время ведутся переговоры о смене собственника BitRiver.