По данным полиции, в апреле 2025 года мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных комплектующих и связался с продавцом. После договоренности о сделке он перевел деньги за двигатель. Позже продавец сообщил, что двигатель якобы прибыл ненадлежащего качества, и предложил переоформить заказ с повторной оплатой.