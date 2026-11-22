Житель Рыбинска потерял более 3 млн рублей при покупке несуществующего двигателя
Следователи МУ МВД России «Рыбинское» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после того, как житель Рыбинска потерял более 3,3 млн руб. при попытке приобрести автомобильный двигатель. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
По данным полиции, в апреле 2025 года мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных комплектующих и связался с продавцом. После договоренности о сделке он перевел деньги за двигатель. Позже продавец сообщил, что двигатель якобы прибыл ненадлежащего качества, и предложил переоформить заказ с повторной оплатой.
В течение следующего года покупатель неоднократно перечислял деньги за новые заказы двигателя. Однако товар ему так и не доставили, средства не вернули. В итоге продавец перестал выходить на связь.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).