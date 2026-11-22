Временный управляющий не нашел признаков фиктивного банкротства в «Алтайхолод»
При этом проверка на преднамеренное банкротство не была завершена
Признаки фиктивного банкротства отсутствуют в отношении дочерней структуры одного из крупнейших производителей мороженого в стране ГК «Русский холод» — ООО «Алтайхолод». Об этом говорится в уведомлении временного управляющего Алексея Прудникова, опубликованном в Федресурсе.
При этом Прудников уточнил, что проверка на наличие признаков преднамеренного банкротства не была завершена из-за недостаточности информации.
Процедура наблюдения в отношении предприятия была введена Арбитражным судом Алтайского края в сентябре текущего года. Основанием послужило заявление ПАО «Сбербанк России» о признании компании несостоятельной из-за долга в 1 млрд руб. Требование банка включено в третью очередь реестра кредиторов.
Судебное заседание по заслушиванию отчета временного управляющего о результатах процедуры назначено на 18 марта 2027 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алтайхолод» с июня 2026 года находится в стадии ликвидации, как и его владелец АО «Русский холод».