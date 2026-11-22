Признаки фиктивного банкротства отсутствуют в отношении дочерней структуры одного из крупнейших производителей мороженого в стране ГК «Русский холод» — ООО «Алтайхолод». Об этом говорится в уведомлении временного управляющего Алексея Прудникова, опубликованном в Федресурсе.