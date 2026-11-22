Челябинская область потратит 806 млн рублей на капремонт трассы на юге региона
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выступило заказчиком капитального ремонта 13-километрового участка автодороги «Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана». Объявление о предстоящем аукционе появилось на портале госзакупок.
Начальная цена контракта — 806,85 млн руб. После ремонта трасса должна быть покрыта асфальтобетоном и соответствовать требованиям к автодорогам IV категории (две полосы шириной по 3,0 метра).
Окончание работ запланировано на 2030 год. Подать заявки на участие в торгах можно до 2 декабря, победителя определят 4 декабря.