Согласно постановлению, запрет установлен на выход людей на лед водных объектов до полного ледостава при условии образования льда толщиной не менее 7 см для одиночного выхода на лед и не менее 25 сантиметров для массового выхода на лед или для подледной рыбалки. Такой же запрет вводится с 1 апреля будущего года при условии образования участков на водных объектах, свободных ото льда.