В Челябинске установлен запрет на выход на лед водоемов
Администрация Челябинска выпустила распоряжение, которое устанавливает запрет на выход людей и выезд транспортных средств на лед водоемов, расположенных в границах города. Документ подписан врио главы города Дмитрием Агеевым.
Согласно постановлению, запрет установлен на выход людей на лед водных объектов до полного ледостава при условии образования льда толщиной не менее 7 см для одиночного выхода на лед и не менее 25 сантиметров для массового выхода на лед или для подледной рыбалки. Такой же запрет вводится с 1 апреля будущего года при условии образования участков на водных объектах, свободных ото льда.
Также запрещены выезд на лед, передвижение и стоянка транспортных средств, в том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней. Исключение сделано для служебного транспорта органов, служб и организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды.