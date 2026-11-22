Изменения в регламенте устанавливают срок в 15 дней на вынесение решения о выдаче лицензии. При дополнительной экспертизе срок продлевается не более чем на 25 рабочих дней, а при необходимости выездной оценки — еще на 15 дней. Переоформление действующей лицензии займет до 10 дней.