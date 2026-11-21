«Рубин» одержал третью победу подряд, обыграв «Зенит»
Казанцы занимают седьмое место в РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Для подопечных Олега Кузьмина эта победа стала третьей подряд.
У казанцев отличились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа. Единственный мяч «Зенита» забил Луис Энрике.
После матча у «Рубина» 21 очко. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующую встречу казанцы проведут 25 ноября дома против московской «Родины» в рамках Кубка России.