Пермская лыжница получила право участвовать в международных стартах
17 ноября 2026 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила пермской спортсменке Марии Истоминой индивидуальный нейтральный статус на сезон 2026/2027. Госпожа Истомина представляет ГБУ ДО ПК «СШОР «Старт». Это дает ей возможность участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении установленных требований.
В настоящее время за рубежом может выступать только пермяк Савелий Коростелев, который сейчас входит в состав команды Татарстана. Недавно на стартах в Финляндии он занял первое место в гонке на 10 км.