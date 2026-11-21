К атакованному в Финском заливе российскому судну подошел спасательный корабль
К российскому грузовому судну, атакованному украинскими беспилотниками в международных водах Финского залива 21 ноября, подошло спасательное судно. Эвакуация экипажа не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, которые он приводит со ссылкой на экипаж, ситуация на борту находится под контролем.
«Ситуация на борту находится под контролем»,— сообщил господин Дрозденко.
По его словам, судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что губернатор Алексей Беспрозванных рассказал о том, что атака на судно в Финском заливе не угрожает снабжению Калининграда