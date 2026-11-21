Беспрозванных заявил, что атака на судно в Финском заливе не угрожает снабжению Калининграда
Удар по грузовому судну, следовавшему в Калининград через Финский залив, не угрожает снабжению региона. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Господин Беспрозванных подтвердил, что нападение произошло в нейтральных водах Финского залива. По его данным, для атаки использовали два беспилотника.
В настоящее время проводится эвакуация экипажа. Специалисты оценивают ситуацию, последствия удара уточняются.