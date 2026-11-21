Работнику в Ярославле выплатят 700 тысяч рублей за травму на производстве
Заволжский райсуд Ярославля взыскал с работодателя 700 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу 45-летнего работника, пострадавшего при взрыве огнетушителя. С иском мужчина обратился после производственной травмы, сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Мужчина с сентября 2013 года работал зарядчиком огнетушителей на предприятии по производству средств пожарной защиты. В июле 2025 года во время зарядки очередного баллона произошел разрыв его корпуса по сварному шву. Работник получил переломы костей, рваные раны, ушибы и ожоги. В результате он утратил 30% профессиональной трудоспособности.
Причиной разрушения баллона стал скрытый дефект сварного соединения — производственный брак. Представитель прокуратуры Заволжского района указал в заключении, что работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда, что привело к несчастному случаю.
Суд согласился с доводами прокурора и взыскал с организации 700 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.