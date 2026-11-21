Мужчина с сентября 2013 года работал зарядчиком огнетушителей на предприятии по производству средств пожарной защиты. В июле 2025 года во время зарядки очередного баллона произошел разрыв его корпуса по сварному шву. Работник получил переломы костей, рваные раны, ушибы и ожоги. В результате он утратил 30% профессиональной трудоспособности.