Доставка с проверкой знаний

Столичных курьеров будут ежегодно проверять на знание правил дорожного движения. Тестирование станет обязательным с 15 октября. Похожая проверка знаний уже действует для московских таксистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сейчас в городе работают свыше 135 тыс. курьеров. С середины октября 2026 года сервисы не смогут допускать к работе сотрудников, которые не прошли тестирование. Это позволит снизить аварийность, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«Тестирование на знание правил дорожного движения, конечно же, дисциплинирует курьеров. Для сохранения доступа к выполнению заказов необходимо будет набрать не менее 80% правильных ответов. Аварийность на дорогах при этом не повысится, я думаю, что она даже снизится, потому что курьеры будут вынуждены в какой-то степени изучить ПДД лишний раз, пройти тест, ответить на вопросы. Это систематизирует их знания. Они будут дальше уже соблюдать правила гораздо лучше, чем это было до введения тестирования».

Требования к курьерской доставке в Москве действуют с 2024 года. Их установил Дептранс. В частности, курьеры должны зарегистрироваться в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», КИС «АРТ», и подтвердить свои данные. Свои требования есть и у сервисов доставки. Проверка знаний ПДД логично дополнит эти меры, заявили в пресс-службе «Яндекса»:

«За несоблюдение этих требований сервис может ограничить доступ курьера к заказам. Они могут получать всю информацию о регистрации в КИС „АРТ“ в инструкциях приложения и базе знаний „Яндекс Про“. Мы разделяем запрос города на повышение безопасности доставок, в сервисе регулярно проводят для курьеров обучение правилам дорожного движения. Курьеры на велосипедах и СИМ получают материалы по ПДД заранее, а в первый день сотрудничества „Яндекс Про“ напоминает им о правилах и мерах. Совместно со специалистами по безопасности дорожного движения в сервисе также разработали видеокурс для курьеров на велотранспорте с обязательным тестированием в конце. Его уже успешно прошли более 112 тыс. велокурьеров».

В прошлом году в России произошло 629 ДТП с курьерами на средствах индивидуальной мобильности. На этом фоне власти Москвы начали обсуждать с технологическими компаниями замену доставщиков роботами.

В МВД отмечали, что число аварий с курьерами приближается к показателям автомобилистов.



При этом пешеходы к такой ситуации не готовы. У доставщиков больше возможностей скрыться с места происшествия, чем у водителей автомобилей, говорит автоюрист Михаил Никитин:

«Если курьер управляет средством индивидуальной мобильности, для которого не требуется водительское удостоверение, объективных оснований для того, чтобы человека останавливали и проверяли на знание ПДД, мягко говоря, вызывают вопросы, насколько это законно, обоснованно и вообще правомерно. Не очень понятно, как эта инициатива будет реализована. Большинство из них устроены как самозанятые, насколько мне известно. Они просто могут уйти в тень, придумать альтернативный способ, как это было сделано после ввода закона о такси, когда все стали пользоваться сторонними приложениями.

Что касается ДТП с участием курьера, начнем с того, что у нас дефицит экипажей ДПС, которые выделены на надзор над дорожным движением на земле. Того же самого мотобатальона ДПС, ГИБДД, у них забот тоже хватает. Помимо отсутствия культуры, проблема еще в том, что с курьеров невозможно объективно получить возмещение ущерба, если они становятся, во-первых, участниками, а, во-вторых, виновниками ДТП. Они просто скрываются. Мероприятия по розыску таких злодеев, как правило, не особо успешны. На мою подопечную совершил наезд курьер на тротуаре.

Камеры у нас не везде, номера у них либо погнуты, либо замазаны, либо испачканы. Проблемы ухода от административной ответственности, от уголовной ответственности и от гражданской ответственности».

По прогнозам заммэра Москвы Максима Ликсутова, к 2030 году количество ежедневных доставок в столице достигнет 1,5 млн. На это потребуется в два раза больше курьеров, чем сейчас, около 300 тыс.

Юлия Савина