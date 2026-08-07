Нелегальных таксистов ждет отъезд

«Бомбил» хотят убрать с московских вокзалов и из аэропорта Внуково. Столичный дептранс готовит ограничения для частных водителей, которые ищут пассажиров прямо у терминалов и сами назначают цену поездки. “Ъ FM” направил запрос в департамент с просьбой уточнить детали новых ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При этом многие «бомбилы» уже частично легализовались, получив разрешения на работу. Однако они продолжают часами дежурить у вокзалов и устанавливать собственные тарифы, рассказал таксист и автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов:

«Около Белорусского вокзала практически вся парковка такси, где я могу высадить пассажира, всегда забита одними и теми же машинами, которые стоят уже на протяжении нескольких лет. Они могут там стоять часами, хотя у меня есть только 15 минут на посадку и высадку пассажиров. Если это время превышено, то я должен платить за стоянку.

Что касается расценок, то у нелегальных перевозчиков они могут быть в два-три раза выше. Ночью вообще они объявляют по 5-7 тыс. руб. за поездку из центра в другой конец Москвы. Возможно, какие-то рейды проходят. Но "бомбилы" после этого просто выходят на работу на другой день. При этом они ищут пассажиров не только у аэропортов или вокзалов, но и у больниц, крупных, федеральных медицинских центров».

В Подмосковье правила для легальных таксистов действуют с прошлого года. Заказать поездку в аэропорту можно только через официальную стойку или приложение, а за поиск клиентов в обход грозит штраф: 5 тыс. руб. — для физических лиц и 50 тыс. – руб. — для юридических. За это время власти взыскали почти 800 тыс. руб.

Внуково же находится на территории Москвы. Правила оказания услуг там приняли, но ответственности за их нарушение пока нет. Теперь этот пробел собираются закрыть, пояснил эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус:

«Московская область, помимо этих правил, в начале этого года приняла еще и ответственность за эти нарушения по региональному Кодексу об административных правонарушениях. Столица здесь немножечко запаздывает. Внуково находится на территории Новой Москвы, и там еще ответственность за нарушение правил оказания услуг в аэропортах не действует. Поэтому правительство сейчас приняло решение и подготавливает введение ответственности, чтобы можно было уже наказывать за такие нарушения и на территории Внуково, и около вокзалов.

Как показала практическая реализация такой административной ответственности в аэропортах, которые находятся на территории Московской области, меры работают. В этих аэропортах стало гораздо меньше темных личностей, которые хватают прилетевших за рукав и предлагают "недорогие" поездки».

Как сообщал “Ъ FM”, количество «бомбил» выросло на фоне перебоев со связью. Там, где сигнал пропадал, пассажиры не могли вызвать такси через приложение, а водители — принять заказ.

Андрей Дубков