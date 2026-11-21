Горящее российское судно в Финском заливе дрейфует к территориальным водам Финляндии
Пограничная служба Финляндии отреагировала на атаку беспилотников на российское грузовое судно в нейтральных водах Финского залива, произошедшую 21 ноября. По данным ведомства, горящее судно дрейфует в направлении территориальных вод Финляндии.
«Данная ситуация не представляет опасности для другого морского транспорта»,— сообщили в пограничной службе.
Финские пограничники координируют морскую спасательную операцию и готовятся к возможному экологическому ущербу в зоне ответственности страны.
Кроме того, ведомство ведет подготовку к возможным спасательным работам совместно с другими структурами, в том числе зарубежными.