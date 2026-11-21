Мурманская область выделит более 16 млрд рублей на дороги и транспорт в 2027 году
В 2027 году Мурманская область направит более 16 млрд рублей на содержание дорог, развитие общественного транспорта и повышение безопасности дорожного движения. Такие расходы предусмотрены в проекте регионального бюджета, сообщили в правительстве области.
Наибольшая часть средств — около 11 млрд рублей — поступит из Дорожного фонда. Деньги направят на круглогодичное содержание региональных трасс, развитие дорожной инфраструктуры и поддержку муниципалитетов. Также продолжится реализация программ «Инфраструктура для жизни» и «На Севере — жить!».
На пассажирские перевозки предусмотрено 3,6 млрд рублей. Финансирование автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами увеличится на 8% по сравнению с текущим годом. Это позволит сохранить привычные для жителей расписание и количество рейсов, рассчитывают власти.
Кроме того, регион продолжит компенсировать транспортным компаниям расходы на перевозку льготников по единому социальному проездному билету и студентов очной формы обучения.
Продолжится и работа бесплатных медицинских шаттлов. Они будут доставлять жителей отдаленных населенных пунктов в медицинские учреждения и обратно по 17 направлениям.