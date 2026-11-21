Торговый дом в Тобольске планируют восстановить к 2030 году
Объект культурного наследия (ОКН) Торговый дом в Тобольске планируют восстановить до 31 декабря 2029 года, следует из данных портала «Наследие.дом.рф». Инвестор найден, сообщается на портале.
Здание расположено на Базарной площади, 5. Общая площадь объекта составляет 1802,3 кв. м, состояние оценивается как неудовлетворительное, фактически здание не используется. Согласно дорожной карте, после разработки проектной документации и получения разрешительной документации начнется восстановление объекта.
Торговый дом возведен в 1760-х годах как складское помещение — винные погреба. В первой половине XIX века в подвалах хранился порох, в 1871 году здание реконструировали под каторжную тюрьму на 300 человек. В советское время его использовали под хозяйственные нужды. Каменное здание относят к числу наиболее ранних каменных гражданских построек города.