Торговый дом возведен в 1760-х годах как складское помещение — винные погреба. В первой половине XIX века в подвалах хранился порох, в 1871 году здание реконструировали под каторжную тюрьму на 300 человек. В советское время его использовали под хозяйственные нужды. Каменное здание относят к числу наиболее ранних каменных гражданских построек города.