В Ленобласти отменили режим беспилотной опасности после ночной атаки
Аэропорт Пулково вернулся к обычному режиму работы
В Ленинградской области в субботу, 21 ноября, после полудня отменили режим беспилотной опасности. Атака украинских БПЛА, начавшаяся ночью, была отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Информацию также подтвердила РСЧС.
Воздушную тревогу объявили в 03:34. Режим беспилотной опасности сняли в 13:17.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», на фоне атаки аэропорт Пулково с пяти утра принимал и отправлял самолеты в режиме «по согласованию с соответствующими органами».