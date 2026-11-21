В Ленинградской области в субботу, 21 ноября, после полудня отменили режим беспилотной опасности. Атака украинских БПЛА, начавшаяся ночью, была отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Информацию также подтвердила РСЧС.