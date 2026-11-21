Стоимость бывшего аэропорта в Березниках снизилась до 75 млн рублей
На «Авито» опубликовано сообщение о продаже «Индустриально логистической площадки» в районе Березников. Как следует из текста объявления, речь идет о бывшем имущественном комплексе аэропорта этого города. Помимо земельного участка 135 га, продается имущественный комплекс зданий промышленного, логистического и административного назначения общей площадью 8 тыс. кв. м. В частности, там есть гостиница-общежитие, гаражи, котельные, склады, капитальные скважины с артезианской водой. Также там оборудована парковка, рассчитанная на 500 машино-мест. Объект предлагается к продаже, аренде или обмену.
Имуществом бывшего аэропорта управляет ООО «Аэропорт Березники». Регулярные рейсы в порту не выполняются с 2001 года — тогда объект был исключен из федерального реестра гражданской авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 т. Потом она периодически использовалась для нужд малой авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром».
В 2008 году этот актив приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. В 2023 году ФНС добивалась банкротства ООО «Аэропорт Березники», но предприятие расплатилось с долгами. С господином Флегинским «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.