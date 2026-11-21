На «Авито» опубликовано сообщение о продаже «Индустриально логистической площадки» в районе Березников. Как следует из текста объявления, речь идет о бывшем имущественном комплексе аэропорта этого города. Помимо земельного участка 135 га, продается имущественный комплекс зданий промышленного, логистического и административного назначения общей площадью 8 тыс. кв. м. В частности, там есть гостиница-общежитие, гаражи, котельные, склады, капитальные скважины с артезианской водой. Также там оборудована парковка, рассчитанная на 500 машино-мест. Объект предлагается к продаже, аренде или обмену.