В Краснодаре начали монтаж первой новогодней ели
В сквере 80-летия образования Краснодарского края начали монтаж первой новогодней ели, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Специалисты установили каркас, на который затем смонтируют ветки и украсят игрушками и гирляндами. Всего в городе установят 10 главных символов Нового года.
Высота праздничных конструкций составит от 15 до 21 метра. Монтажом занимаются бригады подрядных организаций, после установки деревья украсят иллюминацией.
Праздничные ели появятся в городе по следующему графику: 22 ноября — на пересечении улиц Красных Партизан и им. Трубилина; 23 ноября — на площади около здания ЗСК; 24 ноября — перед кинотеатром «Болгария»; 25 ноября — в сквере имени Гатова; 26 ноября — в сквере «Субботний»; 27 ноября — в сквере Пограничников; 28 ноября — на улице Красной, 35, у здания администрации Краснодарского края; 30 ноября — в сквере «Изумрудный».
Завершит череду новогодних работ финальная 21-метровая ель. Ее смонтируют 4 декабря на Главной городской площади.