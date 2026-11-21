Праздничные ели появятся в городе по следующему графику: 22 ноября — на пересечении улиц Красных Партизан и им. Трубилина; 23 ноября — на площади около здания ЗСК; 24 ноября — перед кинотеатром «Болгария»; 25 ноября — в сквере имени Гатова; 26 ноября — в сквере «Субботний»; 27 ноября — в сквере Пограничников; 28 ноября — на улице Красной, 35, у здания администрации Краснодарского края; 30 ноября — в сквере «Изумрудный».