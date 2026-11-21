В Магнитогорске из-за гололеда приостановили вывоз мусора
Регоператор ЦКС ожидает, когда муниципалитет завершит обработку дорог
Региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — сообщил о временной приостановке вывоза отходов в Магнитогорском кластере из-за неблагоприятных погодных условий. Утром 21 ноября ледяной дождь при отрицательной температуре воздуха привел к образованию корки на дорогах, сделав эксплуатацию спецтехники небезопасной.
По данным регоператора, мусоровозы не смогли выйти на запланированные маршруты в Магнитогорске и ряде прилегающих районов: тяжелые машины сносит с дорожного полотна. В Карталах часть контейнерных площадок успели очистить до начала осадков, однако после начала дождя работу также пришлось прекратить из-за заносов спецтранспорта.
В компании подчеркнули, что автопарк находится в режиме готовности и ждет информации от муниципальных властей Магнитогорска о завершении противогололедной обработки дорог.
Ранее Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона ввело запрет на движение пассажирских автобусов, такси и грузовиков на трассах Магнитогорского городского округа, а также Кизильского, Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского и Уйского районов до 20:00 21 ноября.