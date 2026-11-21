По данным регоператора, мусоровозы не смогли выйти на запланированные маршруты в Магнитогорске и ряде прилегающих районов: тяжелые машины сносит с дорожного полотна. В Карталах часть контейнерных площадок успели очистить до начала осадков, однако после начала дождя работу также пришлось прекратить из-за заносов спецтранспорта.