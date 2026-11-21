Губернатор Дронов призвал новгородцев не приближаться к обломкам БПЛА
В ночь на 21 ноября над Новгородской областью отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Глава области поблагодарил военных за работу и призвал жителей соблюдать осторожность при обнаружении обломков БПЛА.
«Спасибо нашим военным за работу. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112»,— напомнил Александр Дронов.