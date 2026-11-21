«Зима в Северной столице официально вступает в свои права. Понижение температуры, дождь, снег и гололед делают поездки на электросамокатах опасными. Об этом необходимо помнить и владельцам частных электросамокатов. Катание по скользким тротуарам может привести к плачевным последствиям. Не подвергайте себя и окружающих неоправданному риску!» — заявили в комитете.