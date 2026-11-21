Сезон электросамокатов в Петербурге завершится 21 ноября
С улиц города уже убрали почти 30% самокатов
Сезон работы электросамокатов в Санкт-Петербурге завершится 21 ноября. С 22 ноября операторы кикшеринга начнут массово вывозить технику с городских улиц. Полностью убрать средства индивидуальной мобильности (СИМ) планируют в течение недели. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
В Комтрансе отметили, что из-за ухудшения погодных условий с улиц города уже исчезли почти 30% самокатов. Последним днем сезона станет пятница, 21 ноября.
«Зима в Северной столице официально вступает в свои права. Понижение температуры, дождь, снег и гололед делают поездки на электросамокатах опасными. Об этом необходимо помнить и владельцам частных электросамокатов. Катание по скользким тротуарам может привести к плачевным последствиям. Не подвергайте себя и окружающих неоправданному риску!» — заявили в комитете.
Официальные итоги сезона кикшеринга в Петербурге в 2026 году подведут 26 ноября.