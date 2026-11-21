В Пошехонском округе завершают ремонт трассы на Череповец
В Пошехонском округе Ярославской области завершается ремонт 15-километрового участка дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба правительства региона.
Ремонтируют отрезок от поворота на деревню Измайлово-2 до деревни Надокса. На участке ликвидировали пучины, привели геометрию проезжей части к нормативам, уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Также отремонтировали водопропускные трубы, обустроили тротуары, установили 170 дорожных знаков и десять остановочных комплексов. Сейчас завершается монтаж барьерного ограждения.
«Дорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец имеет большое значение не только для Ярославской области, но и для всего Северо-Запада страны, и ее состоянию уделяем особое внимание»,— отметил губернатор Михаил Евраев.
По его словам, трасса входит в опорную сеть региона и связывает Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области. Ее общая протяженность составляет 381 км, из которых 188 км проходят по территории Ярославской области. За последние несколько лет здесь обновили более 50 км.
Работы продолжаются и на следующем семикилометровом участке трассы. Как сообщил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, в 2026 году по нацпроекту в области также отремонтировали несколько региональных дорог, в том числе Брейтово — Покровское-на-Сити — Станилово — Бутовская, Рыбинск — Большое Село и Ярославль — Любим. Кроме того, завершен капитальный ремонт двух мостов — через реку Устье в поселке Борисоглебском и через реку Катку.
Всего в 2026 году на дорожный ремонт в регионе выделено 24 млрд руб., в том числе 7,5 млрд руб. — на строительство третьего моста через Волгу. За предыдущие пять лет в Ярославской области привели в порядок более 2,1 тыс. км дорог.