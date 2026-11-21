Работы продолжаются и на следующем семикилометровом участке трассы. Как сообщил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, в 2026 году по нацпроекту в области также отремонтировали несколько региональных дорог, в том числе Брейтово — Покровское-на-Сити — Станилово — Бутовская, Рыбинск — Большое Село и Ярославль — Любим. Кроме того, завершен капитальный ремонт двух мостов — через реку Устье в поселке Борисоглебском и через реку Катку.