В Ессентуках налоговики направили в городской бюджет более 1,3 млрд рублей
Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Ставропольскому краю подходит к завершению года с опережением графика. Накануне профессионального праздника — Дня работника налоговых органов — заместитель начальника инспекции Алексей Ковалев рассказал изданию «Ессентукская панорама» о росте сборов, цифровизации услуг и синергии с администрацией курорта.
За десять месяцев 2026 года в бюджет Ессентуков поступило 1 млрд 313,8 млн рублей. Это на 11,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Особую роль в наполнении казны сыграл туристический налог, поступления которого выросли на 21,8% (до 147,5 млн рублей). Как отметил господин Ковалев, это результат совместной работы с администрацией города по легализации средств размещения и привлечению турпотока.
Взаимодействие с налогоплательщиками практически полностью перешло в онлайн. По словам замначальника ИФНС, 98% имущественных льгот теперь предоставляются проактивно — на основе данных от Социального фонда и других ведомств.
Жителям, зарегистрированным на «Госуслугах», бумажные уведомления больше не рассылаются. Алексей Ковалёв рекомендует гражданам старшего поколения проверять личные кабинеты перед тем, как обращаться в МФЦ за повторной распечаткой.
Для расширения налогооблагаемой базы инспекция проводит совместные межведомственные комиссии. За десять месяцев на них заслушали 132 налогоплательщика, что позволило дополнительно начислить 1,2 млн рублей НДФЛ и 2,4 млн рублей страховых взносов за счет легализации "серых" зарплат.