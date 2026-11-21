Суд Ростовской области взыскал 48 млн рублей с семи контролирующих лиц «Энсолтеха»
Арбитражный суд Ростовской области определил размер субсидиарной ответственности по делу о банкротстве новошахтинского производителя оборудования ООО «Энсолтех». С семи бывших руководителей, собственников и аффилированных компаний солидарно взыскано 48 млн руб. в пользу кредиторов.
Согласно резолютивной части определения от 17 ноября 2026 года, к ответственности привлечены: Игорь Долбик; Тимур Рахими; Тимур Шаяхметов; Константин Клейн; Виктория Клейн; Тимур Каримов; ООО «Хранение энергии».
В удовлетворении требований в отношении еще четырех лиц — Лидии Пелешуковой, Валерия Кривенко, ООО «Энсол Рэйл» и ООО «Энсол Технологии» — суд отказал.
В ходе заседания суд отклонил ходатайство ряда ответчиков об уменьшении мораторных процентов по статье 333 ГК РФ. Также произведена процессуальная замена взыскателя: права требования на сумму более 45 млн рублей (включая основной долг, пени и проценты) переданы от «Энсолтеха» к ВЭБ.РФ и физическому лицу Игорю Клепинину. В пользу самой компании-банкрота будет взыскано 2,6 млн рублей.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энсолтех» зарегистрировано в 2012 году в Новошахтинск. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования общего назначения. Учредители — Тимур Рахими, Валерий Кривенко и Константин Клейн. Уставный капитал компании составляет 12 тысяч рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.