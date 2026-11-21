В ходе заседания суд отклонил ходатайство ряда ответчиков об уменьшении мораторных процентов по статье 333 ГК РФ. Также произведена процессуальная замена взыскателя: права требования на сумму более 45 млн рублей (включая основной долг, пени и проценты) переданы от «Энсолтеха» к ВЭБ.РФ и физическому лицу Игорю Клепинину. В пользу самой компании-банкрота будет взыскано 2,6 млн рублей.