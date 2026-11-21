Генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина подчеркнула, что проект нацелен на полное погружение посетителей в атмосферу древности через все органы чувств. Ранее в Челябинске уже реализовывался подобный формат — в 2022 году на базе Камерного театра прошел гастроспектакль «Ревизор». Новая постановка будет демонстрироваться в 2027 году, когда Челябинск примет статус Культурной столицы.