В Челябинске актер Камерного театра ставит гастроспектакль об Аркаиме
Постановка включает три акта об истории городища и аутентичное меню
Актер челябинского Камерного театра Антон Ребро ставит проект «Аркаим и легенды Урала» — гастроспектакль в трех действиях, объединяющий историю, театральное искусство и тематическое меню. Премьера постановки, подготовленной совместно с музеем-заповедником «Аркаим», состоится 29 ноября.
Текст спектакля написала екатеринбургский драматург Татьяна Усова на основе мифов Аркаима, преданий о Ермаке и обрядов народа манси. Для постановки актриса Камерного театра Марина Вознесенская освоила вогульский язык. По словам режиссера Антона Ребро, наиболее сложным стал третий акт, посвященный эпохе Аркаима.
«Свидетельств той эпохи до нас практически не дошло. Тем не менее мы попытаемся рассказать свою версию изобретения первой в мире колесницы», — отметил господин Ребро.
Гастрономическую часть проекта разработал шеф-повар Михаил Радостев. Сет включает блюда из оленины, косули, утки и рыбы.
Генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина подчеркнула, что проект нацелен на полное погружение посетителей в атмосферу древности через все органы чувств. Ранее в Челябинске уже реализовывался подобный формат — в 2022 году на базе Камерного театра прошел гастроспектакль «Ревизор». Новая постановка будет демонстрироваться в 2027 году, когда Челябинск примет статус Культурной столицы.