«Одна из причин спада указана в самом вопросе — частые задержки и периодические отмены рейсов в Калининградскую область. Кроме того, прошедшее лето было довольно холодным и дождливым. Это отразилось, например, на популярности направления „выходного дня“, когда путешественник берет билеты на пятницу в регион и возвращается к себе домой вечером воскресенья»,— пояснил господин Беспрозванных.