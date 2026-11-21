Беспрозванных связал снижение турпотока в Калининградскую область с задержками авиарейсов
Туристический поток в Калининградскую область в первом полугодии 2026 года сократился примерно на 7%. При этом фактическая загрузка классифицированных отелей за девять месяцев составила 69%. Такие данные приводит информационный центр туризма региона. Губернатор Алексей Беспрозванных связал снижение показателей с транспортными сложностями и прохладной погодой весенне-летнего сезона. Об этом сообщает РБК.
«Одна из причин спада указана в самом вопросе — частые задержки и периодические отмены рейсов в Калининградскую область. Кроме того, прошедшее лето было довольно холодным и дождливым. Это отразилось, например, на популярности направления „выходного дня“, когда путешественник берет билеты на пятницу в регион и возвращается к себе домой вечером воскресенья»,— пояснил господин Беспрозванных.
Губернатор отметил, что снижение турпотока не повлияет на планы по развитию туристической отрасли. Он связал перспективы направления как с природными и культурно-историческими особенностями области, так и с государственной политикой в сфере туризма.
«Что касается ставки на отрасль… Во-первых, президент поставил задачу увеличить вклад индустрии в ВВП до 5% к 2030 году. Во-вторых, на территории региона реализуется федеральный проект „Пять морей и озеро Байкал“. То есть помимо естественных причин (морское побережье, культурно-историческое наследие) ставка на отрасль обусловлена еще и государственной политикой»,— добавил глава региона.