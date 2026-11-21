Одновременно в городе завершены работы по переврезке водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской. Как уточнили на предприятии, в настоящее время также проводится промывка и заполнение системы водоснабжения с выходом на режим от ТГВ в течение 6 часов.