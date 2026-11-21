Водоканал Новороссийска: после ремонта водоводов идет заполнение систем водоснабжения
Специалисты МУП «Водоканал города Новороссийска» завершили работы по устранению аварийной ситуации на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Работы по устранению аварийной ситуации на водоводе д=630 мм по ул. Сакко и Ванцетти 2/1 завершены. Идет промывка, заполнение системы водоснабжения и выход на режим от ТГВ в течение 6 часов», — говорится в сообщении.
Одновременно в городе завершены работы по переврезке водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской. Как уточнили на предприятии, в настоящее время также проводится промывка и заполнение системы водоснабжения с выходом на режим от ТГВ в течение 6 часов.
В «Водоканале» предупредили, что в связи с низкими уровнями в резервуарах возможны перебои с водоснабжением. Для обеспечения жителей водой в городе организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.