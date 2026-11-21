В УрГАХУ обучаются четыре студенческие семьи, еще 12 студенток воспитывают детей в возрасте до семи лет. Для молодых родителей в вузе предусмотрены материальная помощь при рождении ребенка, приоритетное предоставление мест в общежитии, возможность перехода на индивидуальный учебный план, а также психологические и юридические консультации.