В УрГАХУ открыли комнату матери и ребенка
В Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ) открылась комната матери и ребенка, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В УрГАХУ обучаются четыре студенческие семьи, еще 12 студенток воспитывают детей в возрасте до семи лет. Для молодых родителей в вузе предусмотрены материальная помощь при рождении ребенка, приоритетное предоставление мест в общежитии, возможность перехода на индивидуальный учебный план, а также психологические и юридические консультации.
Комната стала четырнадцатой в Свердловской области. Ранее комнату матери и ребенка открыли в УрГЮУ. В помещении установили кресло для кормления, ширму, пеленальный столик, модуль для гигиены, кулер, а также сделали игровую зону.