В УрГЮУ открылась комната матери и ребенка

Комната матери и ребенка открылась в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ), сообщили в департаменте информационной политики региона. В церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора— министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Новое пространство призвано помочь студентам-родителям совмещать учебу с уходом за малышом. В помещении установлены кресло для кормления, ширма, пеленальный столик, модуль для гигиены, кулер, а также игровая зона с манежем, развивающими игрушками и детским мольбертом. Для хранения личных вещей предусмотрены шкафы, а также модуль для приготовления детского питания с микроволновой печью и посудой.

«Оборудование комнат матери и ребенка в университетах позволит молодым мамам не прерывать образовательный процесс и совмещать учебу с заботой о малыше. До конца года четыре таких комнаты откроются в Уральском федеральном университете»,— сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал», писал что И.о. ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков принял решение о единовременных выплатах семьям студентов вуза, у которых родился ребенок. Они будут получать по 100 тыс. руб.

Полина Бабинцева