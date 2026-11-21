Над Севастополем за сутки уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали в районе Севастополя пять вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в «Макс».
«Наши военные и мобильные огневые группы за минувшие сутки нейтрализовали в районе Севастополя пять вражеских беспилотников. Люди в результате атак ВСУ не пострадали, инфраструктура не повреждена», — написал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу силы ПВО сбили над Крымом и другими регионами России, а также над Черным морем 275 украинских дронов.